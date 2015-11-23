Orhan Miroğlu: Nusaybin'de yaşananlarla ilgili HDP'nin kefaret ödemesi gerekir

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Nusaybin’de sokağa çıkma yasağının 11. günü yaşanırken olaylarla ilgili “Bizim hükümet olarak utanç duyacağımız hiçbir şey yok” diyerek HDP’nin ise olanlarla ilgili kefaret ödemesi gerektiğini söyledi.

Diken'nin haberine göre; sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba polis müdahalesi TBMM'nin de gündemine geldi. HDP'liler bir an önce Meclis'in konuya eğilmesini isterken, bir açıklama da AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'ndan geldi.

Operasyonlar son derece haklı ve meşru

Sputnik'ten Yurdağül Şimşek'e konuşan Miroğlu, güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı operasyonların son derece haklı ve meşru olduğunu savundu. Miroğlu, "Zaten eğer tersi bir durum olsaydı, halk böyle bir meşruiyeti görmeseydi o şehirlerde, halk ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelecekti ve 90'lı yıllarda yaşadığımız facialarla karşı karşıya kalacaktık. Halk PKK'nın bu konseptini desteklemiyor. Desteklemediği için zaten kitleler halinde, fırsat buldukça kaçıyor, bölgeyi terk ediyor " dedi.

Miroğlu, bir günlük sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı gün binlerce ailenin Nusaybin'i terk ettiğini, bu halka bu revayı görenlerin oturup bir muhasebe yapmaları gerektiğini söyledi. Miroğlu, "Nedir yani yüzde 90-95 oy aldığınız bir yerde bu halkınıza siz kendi seçmeninize neden reva görüyorsunuz?" diye sordu.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin'de, ilçeye yürümek isteyen ve aralarında HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna'nın bulunduğu yaklaşık 200 kişilik gruba polis basınçlı su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Milletvekili Mithat Sancar da gazdan etkilenip hastaneye kaldırılanlar arasında yer aldı.