-Orhan Kurt: Oğluma şehit diyemiyorum BURSA (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari Çukurca'daki hain saldırıda şehit düşen evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Turan Kurt'un babası Orhan Kurt (68) ''Oğlumu göz göre ölüme götürdüler. Şu mübarek Ramazan ayında oğluma şehit diyemiyorum'' dedi. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaşayan baba Orhan Kurt (68) oğlunun 22 yıldır askerlik yaptığını belirtti. Oğlunun bir kez olsun askerlikten şikayet etmediğini kaydederek, şöyle konuştu: ''Bir kez rapor bile almadı. Devletini milletini en iyi şekilde hizmet etti. Emekliliğine 6 ay vardı. Oğlumu göz göre ölüme götürdüler. Şu mübarek Ramazan ayında oğluma şehit diyemiyorum. Genelkurmay beni duysun. Emekliliğine 6 ay kalan birinin buraya gönderilmesini içime sindiremiyorum. Başbakanımız anneler ölmesin diyor. Biz nasıl ağlamayalım. Başbakan Ramazan ayının bitmesini beklemesin. Şu an vatan evlatlarına kıyanları vuranlar cennetlik olur.'' Şehidin kendisi gibi askerliğini komando olarak yapan kardeşi Turgut Kurt (27) ise, ağabeyinin en son dün kendisini aradığını belirterek, ''son terör olayları nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söyledi'' dedi. Çukurca'nın ağabeyinin son görev yeri olduğunu belirten Kurt, ''1 ay önce Lapseki'den oraya gitmişti. Bugün terör örgütünü destekleyenler meclise giriyor. Bunlara herkes tepki vermeli. Türk bayrağı her zaman dalgalanacak. Bugün askere alsınlar, hemen giderim. Millet oğlunu askere yolamaya korkar hale geldi'' diye konuştu. Bu arada Şehit Kurt'un annesi Nihal Kurt'un (62) akşam saatlerinde oğlunun acısına dayanamayarak rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Şehit askerin dün akşam aradığı annesine çocuklarını sorduğu ve onlara iyi bakmalarını istediği de öğrenildi. Acı haberin ardından şehidin yakınları ve tanıdıkları İvrindi'deki baba evine akın etti. Baba Orhan Kurt'un evinde birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.