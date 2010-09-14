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Yaşam

ORHAN KEMAL MÜZESİ 10 YAŞINDA İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 15:22

-ORHAN KEMAL MÜZESİ 10 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Müze ve edebiyatseverlere 15 Eylül 2000 tarihinde kapısını açan ''Orhan Kemal Müzesi'' 10. yılını kutluyor. Orhan Kemal'in 40. ölüm yıl dönümünden bu yana 2000 yılından itibaren, müzede birçok kültürel etkinlik gerçekleşti. Orhan Kemal Müzesi'nden yapılan yazılı açıklamada, müzeye 10 yıl içinde 58 bin ziyaretçinin geldiği, 8 dilde yayın yapan www.orhankemal.org web sitesinin 2006 yılından beri 11 milyon 350 bin kez tıklandığı ve basında yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 764 haber yayınlandığı bildirildi. Açıklamada, Orhan Kemal'in kendi sesinden CD ve kendi görüntüsünün yer aldığı VCD'nin hazırlandığı, şiir ve günlüklerinin derlendiği 'Yazmak Doludizgin' , yarım kalmış eserleri ve düz yazılarının bir araya getirildiği 'Önemli Not!', Orhan Kemal'in babası ''Abdülkadir Kemali Bey'in Anıları'' ve yeni derlenen çocuk öykülerinin yer aldığı ''Elli Kuruş'' ile ''Uyku'' isimli çocuk kitaplarınınsa yayımlandığı kaydedildi. Orhan Kemal'in 27 roman, 15 öykü, 2 anı, 2 tiyatro, 1 günlük/şiir, 1 düz yazı, 1 inceleme olmak üzere 49 adet kitabının yayınlandığı açıklamada belirtildi. Açıklamada, her yıl ''Orhan Kemal Roman Armağanı'' ödülünün verilmeye devam edildiği ve Orhan Kemal Müzesi'nin 5 İngilizce, birer tane de Rusça ve Fransızca kitap yayınladığı ifade edildi.

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