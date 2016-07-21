Orhan Kemal Cengiz serbest bırakıldı

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 21 Temmuz’dan bu yana gözaltında olan hukukçu ve Özgür Düşünce yazarı Orhan Kemal Cengiz, ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Cengiz’in serbest bırakıldığı haberini Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu Twitter hesabından duyurdu.