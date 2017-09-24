Orhan Kaynar Futbol Turnuvası sona erdi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti\'nin (TGC) organizasyonu ile bu yıl 10’uncusu düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.

Hürriyet Gazetesi Karadeniz Temsilciliği görevini yürütürken 2001’de hayatını kaybeden gazeteci Orhan Kaynar anısına bu yıl 10’uncusu düzenlenen Orhan Kaynar Futbol Turnuvası’nın finali Meselem Sahası’nda yapıldı. Final maçını Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Seyfullah Kınalı, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Kurt, TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, TRT İl Müdürü Sami Serdar Şişman, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Murat Taşkın, TGC Başkanı Yusuf Turgut, merhum Orhan Kaynar’ın eşi Mine Kaynar, kardeşi Mustafa Kaynar, çok sayıda davetli, gazeteciler ile yakınları takip etti.

KUPANIN SAHİBİ ŞAMPİYONSPOR

Şampiyonspor ile FC Objektif takımlarının karşı karşıya geldiği final maçını normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 7-6 kazanan Şampiyonspor, kupanın sahibi oldu. Final maçının ardından iki takıma da kupaları ve ödülleri takdim edildi. Ödül törenin ardından ise iki takımın oyuncuları, katılımcılarla birlikte anı fotoğrafı çekildi.

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