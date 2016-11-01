T24 LogoT24 Logo
Magazin

Orhan Gencebay ve Sevim Emre trafik kazası geçirdi

Sevim Emre: Panikle bir çığlık attım, Orhan elimi tuttu ve beni rahatlatmaya çalıştı

01 Kasım 2016 15:23

Orhan Gencebay ve Sevim Emre çifti Ankara yolunda otomobilleriyle seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi.

Bir TIR'a çarpan Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin sağlık durumu ise iyi. Renkli Sayfalar’a telefonla bağlanan Sevim Emre konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhuriyet Resepsiyonu için Ankara’ya giderken, şoförümüz bir TIR'ın hızla arkamızdan geldiğini söyledi. Kısa süre sonra hızla gelen TIR bizi sollamak istedi ve aniden önümüze kırdı, ben çığlık attım şoför direksiyonu kırdı ve bariyerlere çarparak yolun diğer tarafına geçtik. Oldukça önemli bir kaza atlattık. Bariyerlere çarptık ve yolun diğer tarafına geçtik. Orhan Gencebay’ın da sağlık durumu iyi ikimizde iyiyiz ucuz atlattık. Hayat bir an meselesi… Yarın yok diye düşünüyorum hep. Çok ciddi bir kazaydı ve kurtulamayabilirdik. Panikle bir çığlık attım, Orhan elimi tuttu ve beni rahatlatmaya çalıştı."

ETİKETLER

Orhan GencebaySevim EmreAnkaratrafik kazasıTIR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24