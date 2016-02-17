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Orhan Gencebay tehditlerden dolayı dairesini satacak

Gencebay, apartmanının önünde bir grup tarafından tehdit edilmişti

17 Şubat 2016 11:03

Birkaç ay önce Samsunlu bir grup tarafından dairesinin önünde tehdit edilen usta sanatçı Orhan Gencebay'ın yalı dairesini ölüm korkusundan satmak istediği iddia edildi.

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'ın Rumelihisarı'ndaki yalısını satışa çıkarmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının yakın çevresine dayandırılan iddiaya göre, yaklaşık beş ay önce Samsun Bafra'dan gelen kişiler, Orhan Gencebay'ın oturduğu apartmana gitti. Takvim’de yer alan habere göre, ünlü sanatçıyı görmek isteyen grup, bilinmeyen bir nedenle usta sanatçıya küfürler yağdırdı. Apartmanın önünde Orhan Gencebay'ı ölümle tehdit eden grup, kendilerini içeriye almayan apartman görevlisini dövdü. Şüpheli şahıslar, darp edilen kapıcının ihbarıyla gözaltına alındı. Birçok apartman sakininin de şahit olduğu bu olay sonrası Orhan Gencebay, şüpheli şahıslardan şikâyetçi olmak istemedi.

 

Adresini değiştirmek istiyor

 

Olayın büyümesini istemediği öğrenilen usta sanatçı, komşularının ise tepkisiyle karşılaştı. Ünlü şarkıcının, bu tatsızlık nedeniyle yıllardır oturduğu daireyi 4.5 milyon liraya satıp adresini değiştirmek istediği iddia edildi. Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile yıllardır içerisini de büyük özenle dekore ettirdikleri yalı dairesinde oturuyor.

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