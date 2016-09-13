Orhan Gencebay: Tavlada yenildim, şarkıcı oldum

Arabesk müziğin öncü isimlerinden Orhan Gencebay, şarkıcılığa nasıl başladığını "Mahmut Tezcan'a tavlada yenildim, sözümü tutup şarkıcı oldum" ifadesiyle anlattı.

NTV'de yer alan habere göre; Orhan Gencebay, 6 yaşında mandolin ve keman dersleri almaya başladığını, bağlama ve tambur aşkıyla birlikte Türk Halk müziğine yöneldiğini söyledi. İlk profesyonel bestesini 13 yaşında yaptığını açıklayan Gencebay, batı müziğini de tüm incelikleriyle, küçük yaşlarda öğrendiğini belirtti.

"Eleştirenler yıllar sonra özür diledi"

Satış ve dinlenme rekorları kıran "Bir Teselli Ver / Yorgun Gözler", "Hor Görme Garibi", "Hatasız Kul Olmaz" gibi albüm ve şarkıların hikayeleri anlatan Gencebay, o dönemde yaptığı müzikle ilgili yaşadığı zor zamanlara da değindi.

Müziğine bakışın değiştiğini söyleyen sanatçı "Arabesk müzik yapıyorum diye eleştirenler yıllar sonra benden özür diledi" açıklamasında bulundu. "Ben Türk müziğinin devamıyım" diyen sanatçı müziğinin sadece arabesk ile sınırlandırılmaması gerektiğini vurguladı.