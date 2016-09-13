T24 LogoT24 Logo
Magazin

Orhan Gencebay: Tavlada yenildim, şarkıcı oldum

"Arabesk müzik yapıyorum diye eleştirenler yıllar sonra özür diledi"

13 Eylül 2016 22:35

Arabesk müziğin öncü isimlerinden Orhan Gencebay, şarkıcılığa nasıl başladığını "Mahmut Tezcan'a tavlada yenildim, sözümü tutup şarkıcı oldum" ifadesiyle  anlattı.

NTV'de yer alan habere göre; Orhan Gencebay, 6 yaşında mandolin ve keman dersleri almaya başladığını, bağlama ve tambur aşkıyla birlikte Türk Halk müziğine yöneldiğini söyledi. İlk profesyonel bestesini 13 yaşında yaptığını açıklayan Gencebay, batı müziğini de tüm incelikleriyle, küçük yaşlarda öğrendiğini belirtti.

"Eleştirenler yıllar sonra özür diledi"

Satış ve dinlenme rekorları kıran "Bir Teselli Ver / Yorgun Gözler", "Hor Görme Garibi", "Hatasız Kul Olmaz" gibi albüm ve şarkıların hikayeleri anlatan Gencebay, o dönemde yaptığı müzikle ilgili yaşadığı zor zamanlara da değindi.

Müziğine bakışın değiştiğini söyleyen sanatçı "Arabesk müzik yapıyorum diye eleştirenler yıllar sonra benden özür diledi" açıklamasında bulundu. "Ben Türk müziğinin devamıyım" diyen sanatçı müziğinin sadece arabesk ile sınırlandırılmaması gerektiğini vurguladı.

 

ETİKETLER

Orhan Gencebay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24