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Dünya

ORHAN ASLITÜRK TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ LONDRA (A.A) 

16 Mart 2011 20:34

-ORHAN ASLITÜRK TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ LONDRA (A.A) - 16.03.2011 - İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı Türkiye'ye iade kararı çerçevesinde işadamı Orhan Aslıtürk bugün İngiltere'den ayrıldı. Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla yerel saatle 16.10'da Londra'daki Heathrow Havalimanından ayrılan Aslıtürk'ün, TSİ 22.00'de Atatürk Havalimanında olması bekleniyor. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, İngiliz İçişleri Bakanlığının da onayıyla geçen ay Aslıtürk'ün Türkiye'ye iadesine karar vermişti. Aslıtürk, Türkiye'nin iade talebi üzerine geçen yıl Nisan ayından Aralık ayına kadar Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutulmuş, Aralık ayı sonunda ise tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye edilmişti.  Aslıtürk'ün, hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bulunan karar doğrultusunda Türkiye'de yargılanması bekleniyor. 1998 yılından bu yana aranan ve daha önce bulunduğu İspanya ve ABD gibi ülkelerden de iadesi istenen Orhan Aslıtürk hakkında Türkiye'de açılan davaların bazılarının zaman aşımına uğradığı belirtiliyor. 

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