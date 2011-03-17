Orhan Aslıtürk 13 yıl sonra Türkiye'de

T24

İş adamı Orhan Aslıtürk, İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı Türkiye'ye iade kararı çerçevesinde Türkiye'ye getirildi.Aslıtürk, Interpol görevleri tarafından Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Londra Heathrow Havalimanı'ndan saat 22.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.Elleri kelepçeli olarak apronda bekleyen polis aracına alınan Aslıtürk, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde bulunan Pasaport Kontrol Büro Amirliğine götürülerek, giriş işlemleri yapıldı. Aslıtürk, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Orhan Aslıtürk, Atatürk Havalimanı'na getirildikten sonra Dış Hatlar Geliş Terminalinde bulunan Pasaport Kontrol Büro Amirliğinde yaklaşık 2 saat işlemlerinin yapılması için bekletildi.Aslıtürk, saat 01.05 sıralarında büro amirliğinden alınarak, polis aracıyla Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.