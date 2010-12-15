Örgütü ikna etti, oğlunu jandarmaya teslim etti

T24 - Mardin’de yaşayan S.Y. ailesiyle tartıştı ve PKK’ya katıldı. Kamptaki koşullar üzerine babasını arayıp yardım istedi. Kampa giden baba, örgütü ikna etti, oğlunu aldı ve jandarmaya götürdü



Mardin’de, aile içinde yaşadığı tartışma sonrasında evden ayrılarak terör örgütü PKK’ya katılan S.Y. (20) adlı genci örgüt kampından alan babası H.Y., köye getirip jandarmaya teslim etti.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Kızıltepe’de gözaltına alınan S.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.



Milliyet’in aldığı bilgiye göre olay Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükayrık köyünde meydana geldi. S.Y., 4 ay önce aile içinde yaşadığı fikir çatışması sonrasında evi terk etti. S.Y., önce İstanbul’a gitti. Burada tanıştığı aracılar üzerinden Nusaybin’e geldi. S.Y., Nusaybin’den, önce Suriye’nin Kamışlı kentine geçti.



Buradan da bölgedeki PKK’lı grup tarafından, Hakkâri’nin Beytüşşebap ilçesinin dağlık kesiminde sınırın karşı tarafındaki Metina Kampı’na götürüldü. Burada kendisine Velat kod adı verilen S.Y., örgüt saflarına katıldı.





‘Baba beni buradan al’ telefonu



S.Y., bir süre sonra kamptaki yaşam şartlarından memnun olmayarak babası H.Y.’yi telefonla aradı ve Metina Kampı’na gelerek kendisini almasını istedi. Baba H.Y., Metina Kampı’na gelerek örgüt yöneticileriyle görüştü. H.Y., oğlunu almak için kamp sorumlularını ikna etmeyi başardı.

Daha sonra H.Y., oğlu S.Y.’yi de yanına alarak bir kamyonla Türkiye’ye doğru hareket etti. Kamyon Habur Sınır Kapısı’na geldiği sırada, S.Y. daha önce pasaportsuz olarak yasadışı yollardan Nusaybin’den çıktığı için girişte yakalanmamak amacıyla kamyonun kasasına saklandı. Geçtiğimiz salı günü sınır kapısından giren H.Y. ile oğlu S.Y., Küçükayrık köyüne ulaştı.





Teslim kararını ailece verdiler



Aile içinde yapılan değerlendirme sonrasında H.Y., PKK kampından getirdiği oğlunu jandarmaya teslim etmek için, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı’yla görüşerek durumu anlattı. Bunun üzerine köye gelen jandarma ekibi, S.Y.’yi savcılık talimatıyla silahsız ve teçhizatsız olarak gözaltına alarak, Kızıltepe’ye götürdü. Hakkında soruşturma başlatılan S.Y., yaşadıklarını anlattı. Yasadışı yollardan Türkiye’den çıkış yaptığını kaydeden S.Y., Metina Kampı’nda aldığı örgütsel eğitimle ilgili olarak da bilgi verdi. S.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.