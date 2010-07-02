Örgütten kaçan PKK'lı Şırnak'ta teslim oldu

T24 - 3 yıldır örgütte bulunan, daha önceki kaçma girişimlerinde yakalanan 22 yaşındaki terörist, Cudi Dağı'nda bulunan gruptan kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin teslim olduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Cudi Dağı'nda, içerisinde bulunduğu gruptan kaçan terör örgütü PKK üyesi E.O. (22) güvenlik güçlerine teslim oldu.



Yaklaşık 3 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı bildirilen E.O'nun birkaç sefer kaçmaya teşebbüs ettiği ancak örgüt üyelerince yakalandığı bildirildi.



Örgüt üyesi E.O'nun, ifadesi alınmak üzere Şırnak'a götürüldüğü öğrenildi.





