Örgüt üyesi olmakla şuçlanan öğretmen: TKP/ML değil Eğitim-Sen üyesiyim

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 4 aydır tutuklu bulunan Eğitim Sen üyesi ilkokul öğretmeni Yusuf Demir bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşma öncesinde Demir’in öğrencileri öğretmenlerine destek için eylem yaptı. Öğrenciler ellerinde “Yusuf öğretmenime özgürlük” pankarttı taşırken, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Lami Özgen de eyleme katılarak Yusuf öğretmene destek verdi.

Radikal gazetesinden Fatih Yağmur’un haberine göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Demir ile Ünal Şengezer cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Muharrem Demir de duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı Mustafa Yalçın, davada sanıklara ilişkin suçlamayı hatırlattı. Başkan Yalçın, sanık Şengezer’in evinde, içinde patlayıcı madde bulunan çanta ele geçirildiğini, Şengezer’in çantanın Yusuf Demir’e ait olduğu yönünde ifade verdiğini söylediğini belirtti.

'Polisler Yusuf’un ismini verirsem serbest kalacağımı söyledi'

Sanıkların yasa dışı TKP/ML üyesi olmakla suçlandığını belirten mahkeme başkanı Yalçın, ilk olarak sanık Ünal Şengezer’in ifadesini aldı.

İçinde patlayıcı madde bulunan çanta ile bir alakası olmadığını belirten Şengezer, “Söz konusu çantayı evime bırakan Ali Duman isimli bir şahıs. Polisler aramalarda çantayı çekyatın altında buldu. Ali aramalardan 3-4 gün önce bana gelmişti ancak çantayı oraya bıraktığından haberim yoktu. Polislere Ali Duman’ın adını veremedim. Ali’nin ismini verirsem örgüt beni vurur diye korktum. O yüzden Ali’nin ismini söyleyemedim. Polisler ifadede çantanın sahibi olarak Yusuf Demir’in ismini verirsem serbest kalacağımı söyledi. Ben de Yusuf’un ismini verdim” diye konuştu.

Yusuf Demir: Örgüt veya çanta ile alakam yok

Ünal Şengezer’in ardından ifade veren ilkokul öğretmeni Yusuf Demir ise söz konusu örgüt veya bulunan çanta ile bir alakasının olmadığını belirtti. Sosyalist bir siyasi kimliği ve KESK üyesi olduğunu belirten Demir, “Siyasal kimliğim nedeniyle sürekli polisler tarafından tehdit edildim. 4 aydır tutukluyum. Tutuklandığım gün çocuğum dünyaya geldi. Aleyhime ifade veren Ünal’ı tanıyorum. Ünal ile bir husumetim yok. Benim bulunan patlayıcılar ile bir alakam yok. Bana ait değil. Ben TKP/ML üyesi değilim. Sadece Eğitim-Sen üyesiyim" şeklinde ifade verdi. Yusuf Demir’in avukatı Güray Dağ da müvekkilinin tahliye edilmesini talep ederek, “Çantada veya içindekilerde müvekkilime ait hiçbir iz yok. Müvekkilim hakkında sadece Ünal Şengezer’in ifadesi var” dedi.

Mahkeme ara karar için yaklaşık 1 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme iki sanığın da ‘kuvvetli suç şüphesi’ gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.