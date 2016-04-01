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Politika

'Örgüt üyeliği'nden DBP’li belediye eş başkanları ve 'suçluyu kayırmak'tan makam şoförü tutuklandı

Önceki gün Mardin’in Midyat ilçesinde gözaltına alınmışlardı

01 Nisan 2016 23:56

Mardin'in Dargeçit İlçesi Belediye Eş Başkanı Zeynep Sipçik 'örgüt üyeliği', Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Leyla Salman ile Dargeçit Belediye Meclis Üyesi Yüksel Oğuz ve makam şoförü Lokman Aydemir de 'suçluyu kayırmak' suçlamalarıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Mardin’in Midyat İlçesi girişinde, önceki gün aynı araçta bulunan Dargeçit Belediye Eş Başkanı Zeynep Sipçik, Kızıltepe Belediye Eşbaşkanı Leyla Salman ve Dargeçit Belediye Meclis Üyesi Yüksel Oğuz gözaltına altına alındı.

Gözaltına alındığı gün Midyat adliyesine sevk edilen Sipçik, çıkarıldığı savcılık tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki ifadesinin ardından Sipçik, aynı gerekçeyle tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kızıltepe Belediyesi Eş başkanı Leyla Salman, Meclis Üyesi Yüksel Oğuz ve araç şoförü Lokman Aydoğan da bugün savcılık ifadelerinin ardından, ‘suçluyu kayırmak’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan Selman, Oğuz ve Aydemir tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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