-ÖRGÜT SORUMLUSU İSVEÇ'E GİRERKEN YAKALANDI ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Belçika'nın İnterpol aracılığıyla hakkında ''uluslararası yakalama'' kararı çıkarttığı terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinde Sait İke, İsveç'e girerken havaalanında yakalandı. Terör örgütünün Avrupa ülkelerindeki insan kaçakçılığı, kadro ve finansman temini faaliyetlerini yönlendirdiği belirtilen Sait İke (30), adlı terör örgütü sorumlusunun, Suriye'den uçakla İsveç'e girmeye çalışırken yakalandığı bildirildi. İke, Belçika Federal Polisi tarafından Mart 2010'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranıyordu. İsveç Polisi Sözcüsü yaptığı açıklamada, hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan Sait İke'nin Belçika'ya iade prosedürünün hemen başlatıldığını ve iki hafta içerisinde Belçika'ya iade edileceğini söyledi. Öte yandan, Belçika'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar çerçevesinde Sorgu Hakimi Patrick De Coster'in, 2007-2010 yılları arasında Belçika'da insan ticareti, çocuk kaçırma, terör örgütüne kadro ve finansman temini, sahtecilik, uyuşturucu ve terörist faaliyetlerin yanı sıra, Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik ırkçı faaliyetleri de organize ettiği gerekçesiyle İke hakkında, İnterpol aracılığıyla ''uluslararası yakalama'' kararı çıkartıldığı kaydedildi. Hakim Patrick De Coster, Mart 2010'da Belçika'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında gözaltına alınan terör örgütü PKK mensuplarının ''terör örgütü faaliyetlerini yönetmek, terör örgütü adına gençleri zorla eğitim kamplarına götürmek'' gibi suçlamalarla tutuklandığını açıklarken, Federal Savcılık Sözcüsü Lieve Pellens ise, aralarında Belçika'nın da bulunduğu Batı Avrupa ülkelerinde gençlerin silahlı terör eğitimlerine sürüklendiklerini, terör örgütünün uzun zamandır gençlerin ailelerine baskı yaptıkları, gençlerin dövülerek ve tehdit edilerek zorla eğitim kamplarına götürüldüğünü açıklamıştı. Pellens, ''Bu eğitimlerin Belçika, Yunanistan, Almanya, İtalya, İsveç ve Fransa'daki bazı eğitim kampları ile Irak'taki askeri eğitim merkezlerinde yapıldığına dair elimizde kanıtlar bulunuyor'' demişti.