Örgüt içi infaza ağırlaştırılmış müebbet istemi

2008 yılında DHKP-C İstanbul Silahlı Kanadı Sorumlusu olarak gözaltına alınan Asuman Akça'nın tahliyesinden sonra evinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin iddianame hazırlandı. Örgüt içi infaz olarak tanımlanan olayda Selçuk Aymaz ve Gürkan Türkoğlu için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Selahattin Günday'ın haberine göre, 39 yaşındaki Asuman Akça, 2008 yılında DHKP-C'ye yönelik operasyonda, 'Örgütün İstanbul Silahlı Kanadı Sorumlusu' olarak gözaltına alındı. Örgüt suçlamasıyla tutuklanan Akça, yaklaşık 1 sene önce 3. Yargı Paketi kapsamında 'pişmanlık yasasından faydalanarak' cezaevinden çıktı. Tahliye edilen Akça'nın örgütle bağlantılarını kestiği ve İstanbul Küçükçekmece'de ailesiyle birlikte yaşadığı iddia edildi. Akça, 2012 Kasım ayında evinde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Akça, ağır yaralandı.

Saldırının ardından terörle mücadele soruşturmaları ile görevli savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Selçuk Aymaz gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunda eylemi DHKP-C adına işlediğini belirten Selçuk Aymaz'ın, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ifade edildi. Aymaz'ın tutuklanmasının ardından 'infaz' talimatını verdiği iddia edilen Gürkan Türkoğlu'na ulaşıldı. İki isme ulaşan savcılık, soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamladı.

Selçuk Aymaz ve Gürkan Türkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin DHKP-C adına saldırıyı planlayıp gerçekleştirdiği anlatıldı.

İki şüpheli için iddianamede, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 30'ar yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5'er yıl, "Silah kanununa muhalefet suçundan" ise 4,5'ar yıla kadar hapis istendi. İddianame, Terörle Mücadeleden sorumlu Başsavcı vekili Oktay Erdoğan'ın onayının ardından İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme önümüzdeki günlerde iki sanığın yargılamasına başlayacak.