Örgü öğrendi

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Ünlü sanatçı Tarık Akan, Kars'ta çekimlerine başlanan "Deli Deli Olma" adlı filmde senaryo gereği çorap örecek.

13 Aralık 2008 02:00

Ünlü sanatçı Tarık Akan, Kars'ta çekimlerine başlanan "Deli Deli Olma" adlı filmde senaryo gereği çorap örecek.

Çorap örmeyi öğrenmek için ninelerden ders alan Akan, yöre halkından filme konu olan dönemde Kars'ta yaşayan
Molakanlar'ın giyim tarzlarına uygun hırka ve palto da topluyor. Kars'ın merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde filmin çekimlerini sürdüren ünlü sanatçı, filmde giyeceği hırka ve kazakları bulmak için de 1961 yılına kadar
Molakanların yoğun olarak yaşadığı Kars'ın merkeze bağlı Çalgavur köyüne de gitti. Akan, anneleri de bir Molakan olan Rukiye ve Sona Ağkoç'un kazaklarını da ödünç olarak aldı. 2009'da vizyona girmesi planlanan filmde, 93 Harbi sonrasında Çar'ın Rusya'da yaşamasını istemediği Malakan kavminin bir kısmının Kars'a göçe zorlanmasıyla yaşananlar anlatılıyor.

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