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Orgeneral Taşdeler Adli Tıp Kurumuna getirildi İSTANBUL (A.A) 

25 Ocak 2012 13:57

-Orgeneral Taşdeler Adli Tıp Kurumuna getirildi İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Orgeneral Nusret Taşdeler, mevcut hastalığının tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Bir süreden beri tedavi gördüğü Ankara GATA'tan hava yoluyla İstanbul'a getirilen Taşdeler, ambulansla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna geldi. Burada muayene edilecek olan Taşdeler'in mevcut hastalığının tespiti yapılacak. ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Aralık 2011'de görülen 50 duruşmada, YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Taşdeler'in gerekli tıbbi önlemler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilip, mevcut rahatsızlığının tespitinin yapılmasına karar vermişti.

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