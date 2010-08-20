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ORGENERAL SALDIRAY BERK İFADE VERDİ ERZİNCAN (A.A)

20 Ağustos 2010 21:47

-ORGENERAL SALDIRAY BERK İFADE VERDİ ERZİNCAN (A.A) - 20.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) atanan Orgeneral Saldıray Berk, ''Başbakan'a hakaret'' suçlamasından Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Orgeneral Berk'in avukatı Zeynel Yüksel, AA muhabirine açıklamasında, Berk'in daha önce Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde denetim yaptığını, köyden ayrılmadan önce helikopterin kalkmasına 5-10 dakika kala, köylülerin yanına gelerek kendisiyle sohbet ettiği ifade ettiğini söyledi. Vatandaşın, köylerinin yolunun bozuk olduğunu ve bunu komutana şikayet ettiklerini belirten Yüksel, şöyle devam etti: ''Vatandaş yolun yapılmadığını şikayet edince komutanım, 'iyi seçilmiş yöneticiler her şeyin üstesinden gelir' demiş. Bu sözü, bazı internet sitelerinde çarpıtılarak yer aldı. Bunun YAŞ toplantısı öncesi özellikle sunulduğunu düşünüyorum. Haber bazı internet sitelerinde çarpıtılarak yer alınca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı 20 Temmuz'da 'Başbakan'a hakaret' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Ankara'nın Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesi üzerine de suç duyurusu Kemaliye ilçesine gönderilmiş. Komutanım da ağustos ayının başında Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak ifade verdi. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyor.'' Bu arada Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığına (EDOK) atanan Orgeneral Saldıray Berk'in, 3. Ordu Komutanlığı görevini, orgeneralliğe yükselen Korgeneral Yalçın Ataman'a devrederek Erzincan'dan ayrıldığı öğrenildi.

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