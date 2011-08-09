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Orgeneral Özel vitiligo

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in elleri vitiligo hastalığı nedeniyle beyaz lekelerle kaplandı.

09 Ağustos 2011 03:00




 T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in elleri , vitiligo hastalığı nedeniyle beyaz lekelerle kaplandı.



Vatan gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel dün Başbakanlık’ta yapılan ‘Genel Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıya girerken şapkasını düzelten Org. Özel’in vitiligo hastalığı nedeniyle beyaz lekelerle kaplanan eli dikkat çekti.

Vitiligo, cilde renk veren hücreleri öldüren bir deri hastalığı. Psikosomatik olduğu da düşünülüyor, stres dönemlerinde atak yapıyor

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