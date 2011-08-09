Orgeneral Özel vitiligo

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Vatan gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel dün Başbakanlık’ta yapılan ‘Genel Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıya girerken şapkasını düzelten Org. Özel’in vitiligo hastalığı nedeniyle beyaz lekelerle kaplanan eli dikkat çekti.cilde renk veren hücreleri öldüren bir deri hastalığı. Psikosomatik olduğu da düşünülüyor, stres dönemlerinde atak yapıyor