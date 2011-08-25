-Orgeneral Özel gazileri ziyaret etti ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki gazilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ramazan Bayramını kutladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Orgeneral Özel'in TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezini ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada ''28'inci Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 22 Ağustos 2011 tarihinde TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezini ziyaret ederek tedavi gören gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Ramazan Bayramını kutlamıştır'' ifadeleri yer aldı.