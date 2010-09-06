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ORGENERAL KOŞANER ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE İFTAR VERDİ ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 20:44

-ORGENERAL KOŞANER ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE İFTAR VERDİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in Ankara'daki şehit yakınları ve gazilere verdiği iftarın görüntüleri basına dağıtıldı.  Orgneneral Koşaner, iftar öncesinde konuk masalarını tek tek dolaşarak, şehit yakını ve gazilere ''hoşgeldiniz'' dedi.  Her masaya bir subayın oturduğu iftarda şehit yakınları ve gazilerin sorunları ve talepleri dinlendi, notlar alındı.  İftara katılanlarla çocuklarına, oyuncak ve saat gibi çeşitli hediyeler verilen iftarda, Orgeneral Koşaner bazı davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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