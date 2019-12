-ORGENERAL IĞSIZ GÖREVİ DEVRETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Yüksek Askeri Şura kararıyla 30 Ağustos tarihinde emekliye ayrılacak olan Orgeneral Hasan Iğsız, 1. Ordu Komutanlığı görevini Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'na törenle teslim etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in de katıldığı devir teslim töreni, 1. Ordu Komutanlığının Selimiye Kışlası'nda gerçekleştirildi. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması, Orgeneral Iğsız'ın emeklilik ve Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun atama kararnameleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un kutlama mesajı ile her iki komutanın öz geçmişlerinin okunmasıyla başladı. Orgeneral Iğsız, törende yaptığı konuşmada, bir yıldır emir ve komutasını üstlendiği, 167 yıllık maziye sahip Birinci Ordu Komutanlığı görevini Kıvrıkoğlu'na devretmek üzere bulunduğunu ifade ederek, Kara Kuvvetleri Komutanlığının en önemli caydırıcı güçlerinden biri olan Birinci Ordu'nun geçmiş yıllarda olduğu gibi kendisine tevdi edilecek görevlere her an hazır olmak için yoğun bir yıl geçirdiğini anlattı. -"50 YILLIK ÜNİFORMAMDAN AYRILIYORUM"- Orgeneral Iğsız, şöyle konuştu: "Bazı beklentilerle, şu veya bu sebeple doğrularımdan, ilkelerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Bazen komutanlarımın sabır ve hoşgörü sınırlarını zorlasam da sonuçlarını göze alarak doğru bildiklerimi söylemeyi görevimin bir parçası olarak adlettim. Temelini akıl ve bilime bağlılığın teşkil ettiği Atatürkçü düşünce sistemini, meslek yaşamım boyunca rehber edindim. Ebedi Önder Atatürk'ün eseri ve emaneti olan Cumhuriyeti ve Anayasa ile şekillenen temel değerlerini Türkiye Cumhuriyeti devletinin vazgeçilmez ana dayanağı olarak gördüm ve hayat görüşümü bu gözlükten bakarak şekillendirdim. Sonuçta dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum, ancak ben geriye baktığımda, beni tatmin eden, gururlandıran, doğrularıma ve ilkelerime bağlılıkla kendime saygıyı muhafaza edebildiğim bir yarım asır görüyorum. Bu uzun meslek yaşamımın en büyük ödülüdür. Şimdi yapmam gerekeni yapmış olmamın verdiği huzur duygusuyla çok sevdiğim mesleğimi noktalamak üzereyim. Üniformamı 50 yıl önce ilk defa giydiğim Selimiye'de çıkarıyorum." -ORGENERAL KIVRIKOĞLU'NUN KONUŞMASI- Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu da, 1. Ordu Komutanlığı gibi son derece onurlu ve kutsal görevin kendisine tevdi edilmesinden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, Orgeneral Iğsız'dan bu şerefli görevi teslim almanın kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini, çalışmalarında daima bu sorumluluğu hatırlayacağını söyledi. Orgeneral Kıvrıkoğlu, şöyle devam etti: "Şerefli olduğu kadar büyük sorumluluk da gerektiren bu görevin icrasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da başlıca hedefimiz Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı, Atatürkçü düşünce sistemini yaşam tarzı haline getirmiş, milli çıkarlarını her türlü değerin üstünde tutan bir yaklaşımla, Türk yurdunun bölünmez bütünlüğüne, Anayasa ile tayin edilmiş laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü dış ve iç tehdidi önlemek olacaktır."