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 Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Anıtkabir'i ziyaret etti

24 Ağustos 2017 15:31

ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Anıtkabir\'i ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, görevlerini devralan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Anıtkabir\'i ziyaret etti. Ziyaret esnasında Orgeneral Akar tarafından mozoleye çelenk sunuldu, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve Şeref Defteri imzalandı.
Anıtkabir ziyaretinin ardından Kuvvet Komutanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.
 

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