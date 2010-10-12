-ORGENERAL GÜNER HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA GÖREVSİZLİK KARARI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Baskın Oran'ın, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevi sırasında, ''İletişiminin hukuk dışı dinlendiği iddiasıyla'' Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, ''Görevsizlik'' kararı verdi. Başsavcılık, soruşturma dosyasını Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderdi. Oran'ın, avukatı Oya Aydın aracılığıyla verdiği suç duyurusu dilekçesinde, ''Güner'in Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini yürüttüğü 2007'de, PKK'lıları dinleme gerekçesiyle Genelkurmay Elektronik Sistemleri (GES) Komutanlığına alınan dinleme cihazıyla kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerin dinlendiğine ilişkin haberlere'' dikkat çekilmişti. Dinlemelerin sadece MİT, Emniyet ve Jandarma tarafından yapılabileceği ifade edilen suç duyurusu dilekçesinde, GES Komutanlığı'nın dinlemeye yetkili olmadığı kaydedilmiş ve Aslan Güner ile soruşturma sonucu açığa çıkarılacak diğer kişiler hakkında, ''Görevi kötüye kullanma'', ''Özel hayatın gizliliğini ihlal'' ve ''Haberleşmenin gizliliğini ihlal'' iddialarıyla kamu davası açılması istenmişti. -GÖREVSİZLİK KARARI- Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada görevsizlik kararı verdi. Görevsizlik kararında, ''Konuyla ilgili incelemede, şikayet edilen Aslan Güner ve GES Komutanlığı yetkililerinin, suça konu eylemlerinin askeri görevlerinden kaynaklandığı ve soruşturmanın Genelkurmay Askeri Mahkemesi Savcılığı tarafından yapılması gerektiği'' ifade edildi. Başsavcılık, dosyayı, Genelkurmay Askeri Savcılığına gönderdi.