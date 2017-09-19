Orgeneral Güler: TSK, Atatürk’ün ‘İlelebet payidar kalacaktır’ dediği kutsal vatan topraklarının koruyucusu olmaya devam edecek

Ümit KOZAN-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, \"Gücünü Türk milletinin engin sevgi ve güveninden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve azimle Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'İlelebet payidar kalacaktır\' dediği Türkiye Cumhuriyeti\'nin kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünün, yüce Türk milletinin birlik ve beraberliğinin koruyucusu olmaya devam edecektir\" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi\'nde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Kıbrıs Barış Harekatı, iç güvenlik, terörle mücadele ve asayiş operasyonlarıyla 15 Temmuz gazilerini temsilen 55 kişi yakınlarıyla katıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR\'IN MESAJI OKUNDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın Gaziler Günü mesajı okundu. Davetliler arasında, darbe girişimi sırasında yaralanan, Yüksek Askeri Şura\'da terfi eden ve Asal Genel Müdürü olan Tuğgeneral Davut Ala da yer aldı. Gazi tuğgeneral olmanın, kendisini gururlandırdığını belirten Ala, \"Gazilik onuruna yakışır şekilde ülkeme, milletime hizmet edeceğim\" dedi.

ORGENERAL GÜLER: EGEMENLİĞİMİZİN BİR ASIRLIK MÜHRÜNÜ GÖRÜYORUM

Törende yaptığı konuşmada Orgeneral Güler, vatanın bir parça toprağına zarar gelmemesi için kendinden bir parçayı feda eden kahramanlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Güler, \"Karşımda gördüğüm bu tablo bana çok şey hatırlatıyor. Kanlarınız ve terlerinizle bu vatan toprakları üzerine işlenen milli birliğimizin ve egemenliğimizin bir asırlık mührünü görüyorum. Bir tarafta Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimiz, diğer tarafta askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle, güvenlik korucusuyla, sivili vatandaşıyla ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gazilerimizin hepsi bir arada\" diye konuştu.

Gaziler Günü\'nün kutlandığı 19 Eylül\'ün, Mustafa Kemal Atatürk\'e Sakarya Meydan Muharebesi\'ndeki kahramanlıklarından dolayı TBMM tarafından mareşallik rütbesiyle gazilik unvanı verilmesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Orgeneral Güler, şöyle devam etti:

\"Gazilere bakınca, kanla vatan topraklarına işlenen milli birlik ve egemenliğin bir asırlık mührünü görüyorum. Sizler tarih boyunca yüce Türk milletinin bekası için gösterdiğiniz kahramanlıklarınızla, bugün aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti\'nin varlığına yönelen her türlü tehdide karşı vermekte olduğumuz mücadelede sarsılmaz inancımıza ilham kaynağı oldunuz, tükenmez gücümüze güç kattınız\"

Şehit aileleri ve gazilerin taleplerine imkanlar dahilinde ivedilikle cevap verildiğini belirten Orgeneral Güler, kendilerine her türlü konuda yardım ve desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

PROF. DR. ERTAN, KONFERANS VERDİ

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, törende \'Gaziliğin Türk tarihindeki önemi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk\' konulu konferans verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Foto Film Merkezi\'nce hazırlanan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda tabur komutanı görevindeyken Amanos Dağları\'ndaki operasyonda mayın patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden gazi Yarbay Yakup Kutman\'ın anlatıldığı kısa film sunuldu. Kutman\'ın yaralanması, silah arkadaşları tarafından anlatıldı. Dilara Gülşad Kutman\'ın, eşinin yaralanma haberini anlattığı bölüm ise davetlilerin duygusal anlar yaşamalarına neden oldu. Filmin ardından salondaki Kutman, kuvvet komutanları ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

MEHTARAN VE BAĞLAMALI KONSER

Konuşmaların ardından TSK Mehteran Birliği ve Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, kısa bir konser verdi. Konserin sonunda Orgeneral Güler, Kabaklı\'yı tebrik etti.

Atatürk Kültür Sitesi\'ndeki törenin ardından davetliler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Mehmetçik yemekhanesine geçti. Okunan yemek duasının ardından davetliler; komutan, erbaş ve erlerle yemek yedi.

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