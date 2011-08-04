-ORGENERAL ERTEN'İN ÖZGEÇMİŞİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hava Lojistik Komutanı Orgeneral Mehmet Erten atandı. Mehmet Erten, 1948'de Muğla'da doğdu. 1968'de Hava Harp Okulundan, 1969'da Uçuş Okulundan mezun olan Erten, 1979'a kadar Hava Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde kol uçuculuğu yaptı. Hava Harp Akademisinden 1981 yılında mezun olan Erten, kurmay subay olarak, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Bakım Plan Kısım Amirliği, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Subaylığı, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Kısım Harekat Subaylığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Personel Harp Plan Subaylığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Plan ve Yönetim Şube Müdür Vekilliği, NATO Havadan Erken İhbar Kontrol Programı Yönetim Ajansında (NAPMA) Harekat Destek Subaylığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Harekat Komutanlığı ve Genelkurmay Lojistik Başkanlığı Lojistik Daire Lojistik Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Tuğgeneralliğe 1999'da terfi eden Erten, tuğgeneral rütbesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Program Daire Başkanlığı ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı görevlerinde bulundu. Tümgeneralliğe 2003'te terfi eden Erten, tümgeneral rütbesi ile Hava Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2007'de korgeneralliğe terfi eden Erten, korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Lojistik Başkanlığı görevini müteakip Hava Lojistik Komutanlığı görevinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2011'den geçerli olmak üzere orgeneralliğe terfi etti. Evli olan Mehmet Erten'in bir çocuğu bulunuyor.