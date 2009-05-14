Orgeneral Başbuğ Ukrayna'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un resmi ziyaret dolayısıyla Ukrayna'da bulunduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Orgeneral Başbuğ'un 13-15 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki resmi ziyaretini ziyaretini Ukrayna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sergiy Kyrychenko'nun davetlisi olarak gerçekleştirdiği belirtildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Orgeneral Başbuğ'un Ukrayna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kyrychenko'ya makamında gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

