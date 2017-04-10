T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Orgeneral Akar'ın 19 yıl önce katıldığı Tunceli operasyonundaki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

Karelerden birinde Akar, dağda askerleriyle birlikte operasyon sırasında görülüyor

10 Nisan 2017 13:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Haber 7'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor. 

 

19 yıl önce Tunceli'de operasyonda

 

Paylaşılan diğer fotoğraflarda ise Genelkurmay Başkanı Akar'ın 1998 yılında Tunceli Dağları'ndaki operasyon sırasında çekilen görüntüleri yer alıyor.

Karelerden birinde Akar, dağda askerleriyle birlikte operasyon sırasında görülüyor.

ETİKETLER

Genelkurmay BaşkanıHulusi Akar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24