Orgeneral Akar'ın 19 yıl önce katıldığı Tunceli operasyonundaki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Haber 7'nin haberine göre, sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.

19 yıl önce Tunceli'de operasyonda

Paylaşılan diğer fotoğraflarda ise Genelkurmay Başkanı Akar'ın 1998 yılında Tunceli Dağları'ndaki operasyon sırasında çekilen görüntüleri yer alıyor.

Karelerden birinde Akar, dağda askerleriyle birlikte operasyon sırasında görülüyor.