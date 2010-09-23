Organlarını satmaya geldiler!

T24

Zengin hastalara gidiyor!

BAŞKENT İSTANBUL

Mingir’den gelip İstanbul’da böbreğini satan sadece Nicolea Bardin değil. Onun ardından aynı yolla 15 kişi daha böbreğini satmış.İngiliz The Times gazetesi Moldova’nın fakir kasabası Mingir’den kalkıp Türkiye’ye bir ev uğruna böbreğini satmaya gelen Nicolea Bardin’in hikâyesini kaleme aldı.Moldova gibi ülkelerde sokak sokak gezip fakirleri organlarını satmayan ikna eden bir kadın tarafından “kandırılan” iki çocuk babası, bu kadının öncülüğünde önce otobüsle Ukrayna’ya, oradan da uçakla İstanbul’a geldi. Moldovalı adamın, farklı medya organlarına verdiği röportajlara göre Bardin, ameliyat öncesinde günlerce 6-7 kişiyle aynı odada kaldı. Böbreğin sağlıklı olması için İstanbul’da iyice beslendiğini dile getiren Bardin, ameliyat masasına yattığında da eline bir kâğıt tutuşturuldu ve imzalaması istendi. Bu kâğıtta ameliyatla ilgili tüm sorumluluğu üstlendiği yazıyordu. Bardin muhabirlerin “Neden imzaladınız?” yönündeki sorularına “Başka şansım yoktu” diye yanıt verdi. Bardin, ameliyattan sonra dikişleri bile alınmadan otobüsle ülkesine gönderildi...Mingir’de tek böbreğinin satışından elde ettiği parayla 2 bin 300 euro’ya bir ev yapan Nicolea Bardin tüm kasabaya da “ilham” verdi. Migrin’de 15 kişi daha aynı yolla böbreklerini sattı. İki kişi hayatını kaybederken, birçoğu ise halen sağlık sorunlarıyla uğraşıyor ve aldıklarından fazlasını tedavilerine harcamak zorunda kalıyor.The Times’ın haberine göre İstanbul’da gerçekleştirilen ameliyatlarda alınan böbreklerin çoğu ise İngiliz, Kanadalı, Amerikalı ya da İsrailli zengin hastalara gidiyor.ABD’nin ünlü gazetecisi Dan Rather organ kaçakçılığıyla ilgili olarak ocak ayında yayımlanan haberinde İstanbul’un organ kaçakçılığının başkenti haline geldiğini kaydetmişti. Rather’in programında konuşan uzmanlar ve kurbanlar, herkesin kendi rızasıyla ameliyat olmadığını, birçok kişinin de iş vaadiyle kandırılarak Türkiye’ye getirildiğini söylemişti.