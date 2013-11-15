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Yaşam

Organlarını bağışladı, idamı ertelendi

Amerika'da organ bağışı yapmak istediğini açıklayan bir mahkumun idam cezası ertelendi

15 Kasım 2013 08:39

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin valisi, uygulanacağı açıklanan bir idamı erteledi. Sebep, mahkumun organlarını bağışlamak istediğini açıklaması.

Ohio Valisi John Kasich; hırsızlık, adam öldürme ve bir çocuğa tecavüz suçlarından idam cezası alan Ronald Philips adlı mahkumun infazını Temmuz ayına dek erteledi. Neden, mahkumun organ bağışı yapma talebi.

Mahkum Phillips'in böbreklerini ve kalbini bağışlamak için başvurduğu, annesi ve kız kardeşinin böbrek ve kalp hastalığı çektiği bildirilirken, valinin organ bağışı yüzünden idamı durdurmasının, ABD'de bu alanda verilen ilk karar olduğu belirtildi.
 

 

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