Organları dışarıda doğdu!

Kahramanmaraş'ta karaciğeri ve bağırsakları vücudunun dışında doğan bebek, tedavi altına alındı.

Ayşe Keklik adlı bir kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 20 gün önce doğum yaptı.

Keklik'in bebeği, karaciğeri ve bağırsakları vücudunun dışında dünyaya geldi.

Bir süre tedavi gören ve ailenin ''Nur'' adını verdiği bebek, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

Özel hastanede görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Turan Derme, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin karaciğeri ve bağırsaklarının, vücudun dışında doğumla oluşan bir kesede bulunduğunu ifade etti.

Bebeğin hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirten Dr. Derme, şunları söyledi:

'4 yaşına kadar devam edebilir'

''Genel sağlık durumu iyi ve beslenme ihtiyacını hastanede gideriyoruz. Ayrıca ağızdan besleniyor. Hastamız karın çevresi küçük olduğu için uzun bir süre bu şekilde yaşamak zorunda. Ancak bu durum en az 2, belki 4 yaşına kadar devam edebilir. Karın boşluğu genişledikten sonra düzeltici ameliyatlar yapılabilecek.''

Bebeği annenin kucağına vermeye başladıklarını ifade eden Derme, ''Anneye emzirmeyi ve bebeğe bakmasını öğretiyoruz. Ayrıca bebeğe alışmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Ev ortamında neler yapması gerektiğiyle ilgili eğitim veriyoruz. Hem bebek hem de aile hazır olduğunda bebeği evine göndereceğiz'' şeklinde konuştu.