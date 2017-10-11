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Sağlık

Organları 4 kişiye umut olacak

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’nın Suluova İlçesi’nde geçirdiği kaza sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Ferhat Demir’in organları 4 kişiye umut oldu

11 Ekim 2017 15:55

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’nın Suluova İlçesi’nde geçirdiği kaza sonrası yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Ferhat Demir’in organları 4 kişiye umut oldu.
Amasya’nın Suluova İlçesi’nde geçirdiği bir kaza sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ferhat Demir’in organları 4 kişiye nakledilecek. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde 17 gündür yaşam savaşı vermesinin ardından tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen evli ve 3 çocuk babası Ferhat Demir’in ailesi organlarının bağışlanmasını kabul etti.
Samsun’dan gelen nakil ekibi operasyonla böbrekleri ve kornealarını aldı. Organlar Samsun ve Erzurum’da nakil bekleyen hastaların umudu oldu.

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