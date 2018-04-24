Organize suçlarla mücadele ekipleri, olaylı derbide planlı eylem tespit edemedi

Olaylı derbide yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada herhangi bir organizasyon ve planlı eylem tespit edilmediği için Organize Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturmadan çekildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in özel haberine göre;Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan Perşembe akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş futbol takımları arasında oynanan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasının yarılması ve çıkan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturmada, olayların arkasında herhangi bir organizasyon ve planlı eylem bulamayan Organize Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturmadan çekildi.