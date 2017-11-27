Organize suç örgütü şüphelisi 13 kişi, adliyede

Hakan UMAN/MERZİFON(Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Merzifon ilçesinde, organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişiden 19’u serbest bırakılırken, 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yaptıkları ve organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 32 kişi, 25 Kasım Cumartesi günü polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait bin 10 mermiyle 10 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 32 kişiden 19’u serbest kalırken, 13 şüpheli, \'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgüte üye olmak\' ve \'silah kaçakçılığı\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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