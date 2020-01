Organize suç örgütü operasyonunda: 8 tutuklama

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde, organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişiden 19\'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 8\'i tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptıkları ve organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 19’u serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden H.S., L.Y., Z.T., E.T., F.T., A.T., H.İ.U. ve S.A. tutuklandı. O.A., A.B., M.B., K.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI