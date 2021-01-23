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Politika

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı MHP'li Baki Ersoy karşıladı

23 Ocak 2021 00:05

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Kırıkkale ziyaretinin ardından Kayseri'ye ve Nevşehir'e gitti. Kayseri'ye yaptığı ziyaret sırasında Çakıcı'yı, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy karşıladı.

MHP'li Baki Ersoy, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın locasını basarak gündeme gelmişti. 

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Kırıkkale ziyaretinin ardında Kayseri'ye gitti. Kayseri'de kaldığı otelde eski Milletvekili Vahit Kayrıcı, yeğeni Barış Çakıcı, Selahattin Yılmaz, Aziz Çevik, Zülfükar Gün ile görüşürken, kendisini MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy karşıladı. Alaattin Çakıcı, ziyaretler sonrası Nevşehir'e geçerek otel işletmecisi arkadaşı Halil Uluer ile görüştü. (ANKA) 

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