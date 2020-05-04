Organize sanayi bölgelerinde Mayıs sonuna kadar Koronavirüs testi

Kocaeli Sanayi Odası’nın Meslek Komiteleri toplantısına dijital olarak katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mayıs ayının sonuna kadar tüm organize sanayi bölgelerinde PCR testleri yapılacak” dedi. Dünya'nın haberine göre toplantıya TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Rektörü Güven Sak, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve 170 dolayında kişi katıldı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Gebze’de kurulan PCR Testi laboratuvarı hakkında bilgi vererek günde 5 bin adet test yaptıklarını açıkladı.



