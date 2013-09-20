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Yaşam

Organizatör Süha Özgermi Lefkoşa'da yaşamını yitirdi

Güzellik yarışmalarındaki jüri üyeliğiyle tanınan Organizatör Süha Özgermi, 2 yıldır yaşadığı KKTC'de 90 yaşında hayata gözlerini yumdu

20 Eylül 2013 16:40

Dün akşam 19.00 sıralarında fenalaşan 'Milli çapkın' Süha Özgermi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgermi yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Organizatör Süha Özgermi, 2 yıldır Lefkoşa'daki Saray Otel'de bakıcı nezaretinde yaşıyordu.

Edinilen bilgilere göre, 90 yaşındaki Özgermi yaklaşık 1 ay önce mide rahatsızlığı şikayetiyle doktor gözetimine alındı.

Vefat haberini alan oğlu Faik Özgermi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Özgermi vasiyeti üzerine Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

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