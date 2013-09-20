Organizatör Süha Özgermi Lefkoşa'da yaşamını yitirdi

Dün akşam 19.00 sıralarında fenalaşan 'Milli çapkın' Süha Özgermi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgermi yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Organizatör Süha Özgermi, 2 yıldır Lefkoşa'daki Saray Otel'de bakıcı nezaretinde yaşıyordu.

Edinilen bilgilere göre, 90 yaşındaki Özgermi yaklaşık 1 ay önce mide rahatsızlığı şikayetiyle doktor gözetimine alındı.

Vefat haberini alan oğlu Faik Özgermi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Özgermi vasiyeti üzerine Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.