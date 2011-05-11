Organizatör: Inna sözünde durmadı!

T24

Inna’nın Trabzon konserini düzenleyen organizatör Hasan Özçiçek ise biletleri kendisinin tepki olarak iptal ettirdiğini belirterek “16 bin Euro karşılığında sözleşme imzaladık ve konser öncesi bu parayı iki bölüm halinde hesaba yatırdık. Mersin’deki konserden sonra Inna Trabzon’a gelecek ve imza günü yapacaktı. Ama bize sürekli sorun çıkardılar. Konserde de 1.5 saat kalması gereken sahnede 35 dakika kaldı ve 2’si remiks olmak üzere sadece 6 parça söyledi. İtiraz Ayrıca sözleşmeye göre yemek ve kaldıkları otelin parasını da kendileri verecekti. Onları da ödemeden çıkıp havalimanına gitmişler. Ben de sözleşmeyi tek taraflı feshettim ve uçak biletlerini iptal ettirdim” dedi.