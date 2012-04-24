Organikos karakterleri çocuklara sağlıklı beslenmeyi öğretecek

T.C. Sağlık Bakanlığı, çocukların sağlıklı yaşam ve beslenmeyle ilgili bilgilenmesi amacıyla TT Cocuk ile hayata geçirilen Organikos karakterlerinin yeni macerasında, zararlı yeme-içme alışkanlıklarına “Organikos Kabus” adında bir interaktif çizgi romanla dikkat çekiyor.



“Organikos Kabus” adındaki bu macerada, her biri farklı özelliklere sahip Organikos karakterleri bir gece rüyalarında zararlı beslenme alışkanlıklarının yol açabileceği sorunlarla karşılaşıyor. Formunu korumaya düşkün Berbi kendini şişmanlamış olarak görüyor, hızlı ve dikkatli şoför Muzaffer taksisine sığamayacak duruma geliyor. Karot artık uçamıyor. Eşyaları düşünce gücüyle kaldıran Patleechan ise artık kendini bile kaldıramayacak duruma geliyor. Neyse ki bu kabuslar uzun sürmüyor ve sevimli kahramanlar korkuyla da olsa uyanarak beslenme alışkankanlıklarıyla ilgili küçük bir ders almış oluyor.

Obeziteyle savaş çocuklukta başlıyor

Gördükleri kabustan aldıkları dersleri çocuklarla eğlenceli bir dille paylaşan Organikos karakterleri, obeziteyi çocukluktan itibaren kontrol altına almak için hayata geçirildi. Gelecek günlerde farklı maceralarla karşımıza çıkacak Organikos, mesajlarını kolayca anlaşılabilecek bir dil ve görsel tarzla iletiyor.

İnteraktif çizgi roman “Organikos Kabus” macerasına www.organikos.tv adresinden erişilebiliyor. Sitede aynı zamanda Organikos karakterleri ile temsil ettikleri meyve ve sebzelerin yararları hakkında bilgi alınıyor, sitede yer alan oyunla keyifli zaman geçirilebiliyor.

Çizgi Roman yepyeni film serisinin habercisi mi?



Çocuklara özel bir 23 Nisan hediyesi olarak sunulan çizgi roman ‘Organikos Kabus’un ardından, Organikos karakterlerinin keyifli maceraları, yakın bir zamanda kaliteli produksiyonlarla ekranlardan da izleyicileri ile buluşacak. Organikos ailesi, en eğlenceli film serisi ile yaz boyunca cocukları neşelendirmeye devam edecek.