Organiğin en bebek hali

İki girişimci kadının organik yaşam üzerine uzun yıllar boyunca yaptıkları araştırmaların sonucunda online alışveriş sitesi o-bebek.com’u açtı. Sitenin kurucu ortaklarından Özlem Çıkrıkçı, sitenin kuruluş hikayesinin “kardeşinin yeni doğan bebeği için harıl harıl organik domates araması üzerine” başladığını söyledi. Bebeğine organik domates almak için tüm olanakları seferber eden annenin kararlılığı, Çıkrıkçı’nın çalışmalarının çıkış noktası oldu. Öte yandan gittikçe kötüleşen hayat şartları, yeni nesilde hızla yayılan obezite başta olmak üzere, astım, bronşit ve bağışıklık sistemi hastalıklarının hızla artması, insan sağlığı için iyi bir şey yapmak istediği duyan iki girişimciyi harekete geçirir.

Organik ürün kullanımında Türkiye büyüme eğiliminde

Organik ürün tüketiminin dünyada ve Türkiye’de ciddi bir yükseliş gösterdiğine dikkat çeken Çıkrıkçı; “Ekip olarak organiğin geleceğine hep inandık. Hızla büyüyen doğal ve organik ürünler pazarı, online kanalda da büyüyor. Yıllık satışların % 15’ini online satışlar oluşturuyor. e ticarette, ciddi bir büyüme göstermekte. Biz ciddi büyüme eğilimi gösteren iki ayrı dalı birleştirebildik ve en doğru bildiğimiz, mutlu olduğumuz işte, insanlarla buluştuk. Ülkemizde organik ürün tüketimi hala lüks olarak görülmekte. Pazarla ilgili en temel kaygı ürünlerin gerçekten organik olup olmadıkları. Organik ürün kullanımı aslında uzun vadede insanların kendi sağlıklarına yaptıkları bir yatırım. Bu inançla bilinçli tüketicilerin organik ürün kullanımına hızla yöneleceğini düşünüyoruz. o-bebek.com kurucuları olarak bir sonraki adımda en büyük isteğimiz kendi markamızı oluşturmak” şeklinde konuştu.