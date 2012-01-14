-Organ ticaretine yönelik operasyonda 8 tutuklama ANTALYA (A.A) - 14.01.2012 - Antalya'da organ ticaretine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan sorgulamanın ardından örgüt lideri Yasemin Ç. ile R.B, D.Ç, S.E, A.D, L.S, A.N ve B.G. ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım etme'', ''suç örgütleri faaliyetleri kapsamında organ ve doku nakli ticareti yapma'' suçlamalarıyla tutuklandı. Zanlılardan M.Ö, V.O, M.D. ve F.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklanan R.B'nin uzun yıllar diyalize girdiği ve 1 yıl önce kadavradan böbrek nakli olduğu ortaya çıktı. Örgütün böbrek nakli olmak isteyen bir kişiden 10 bin lira aldığı, ancak böbreğini satmak isteyen kişinin vazgeçmesi üzerine naklin gerçekleşemediği bildirildi. Örgütün 10 bin lirayı geri vermemesi üzerine bu kişinin polise başvurduğu ve bu sayede örgütün çökertildiği belirlendi. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği, 6 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından, organ ticareti yaptığı öne sürülen örgüte yönelik Antalya, Gaziantep ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım etme'', ''suç örgütleri faaliyetleri kapsamında organ ve doku nakli ticareti yapma'' suçlamalarıyla 12 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların 12 organ nakli veya teşebbüsünü organize ettiği, organ nakli yapılan kişiden 40 bin ile 80 bin lira arasında para aldığı, organ verenlere de 15 bin ile 20 bin lira arasında para verdiği ileri sürülmüştü.