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Dünya

Organ ticareti yasallaşıyor mu?

Yeni Zelandalı bilimadamı, hayat kurtarmak için yapılan organ bağışı talebinin, arzın çok üstünde olduğunu ve organları satmanın gelecekte bir çözüm yolu olaca

02 Eylül 2010 03:00

T24- Yeni Zelandalı bilimadamı, hayat kurtarmak için yapılan organ bağışı talebinin, arzın çok üstünde olduğunu ve organları satmanın gelecekte bir çözüm yolu olacağını savundu.


BBC’nin haberine göre, İngiltere’deki Keele Üniversitesi’nde ders veren Martin Wilkinson, insanların organlarını satmaya başlamasının, hem karşılanmakta güçlük çekilen organ bağışı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacağını, hem de ekonomik olarak bir canlanma sağlayacağını öne sürdü.


Wilkinson, insanların, diğer insanlara zarar vermedikleri sürece kendi vücutlarıyla istediklerini yapmakta özgür olduklarını ve bununla ilgili kanunların değişerek organ satışının yasal hale gelmesinin pozitif bir gelişme olacağını savunuyor.


"ETİK TARTIŞMALARIN HİÇ KİMSEYE YARARI YOK"


Martin Wilkinson’a göre, alışıldık organ bağışı sürecinde, donörlere herhangi bir para ya da bağış karşılığında elde ettikleri bir şey verilmediğinden, insanlar, başlangıçta, organlarını satarak para kazanmaktan utanç duyabilirler. Wilkinson, bu satışlar için, alınacak organlar sayesinde hayat bulacak insanların da düşünülmesi gerektiğini, aksi halde bu etik tartışmalarının kimseye faydası olmayacağını vurguluyor.


Bunun yanında, insanların organlarını satmaya zorlanabileceği ve düşük gelirli kesimin, organlarını satmaktan başka çaresi olmayacağına inanmak zorunda kalabileceği eleştirisi de yapılıyor.

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