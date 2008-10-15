Organ nakli ve kanser tedavileri ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, özel hastanelerde yapılacak organ nakli, kalp ameliyatları ve kanser tedavileri için bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Organ nakli, kalp ameliyatları ve kanser tedavileri için vatandaşlar tarafından hiç para ödenmeyecek. Kuralı öyle koyuyoruz" dedi.



Atatürk Üniversitesi’nde yapılacak Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 6. Kongresi'ne katılmak için Erzurum'a gelen Bakan Akdağ, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.



Burada gazetecilere açıklama yapan Akdağ, organ nakli konusunun Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti. Sağlıkta dönüşüm kapsamında organ nakli ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 2002'ye göre ülke kapasitesinin 2007'de 2 kat artığını ifade eden Akdağ, "Kalp naklinde bu oran 3 misline çıktı. 2002'de bir yılda yapılan kalp nakli sayısı 20'lerde iken son yıl bu 60'lara çıktı. Karaciğer ve böbrek nakillerinde de bu oran böyledir" diye konuştu.



Söz konusu oranların artmasında yoğun bakım ünitelerinin geliştirilmesinin etkisi olduğunu dile getiren Akdağ, şunları söyledi:



"Göreve geldiğimizde Türkiye'de kamuya ait hastanelerde toplam 800'ün üzerinde yoğun bakım yatağı vardı. Yoğun bakım yatağı sayısı dönemimizde tam 7.5 kat arttı. Yoğun bakım yatağının hizmete sokulması yalnızca ekipman ve finansmanla gerçekleşmiyor. Yetişmiş insan gücü ile de ilgili bir durum. Bu artışla yoğun bakım yatak sayısı 5 binlere geldi. Bu artış ile hem vatandaşların hastalarının bakım alma imkânı büyük ölçüde sağlandı hem de organ nakline olumlu etkisi oldu. Bakımı çok düzenli yapılan hastalardan her şeye rağmen vefat edenlerin beyin ölümü gerçekleşenlerinin tespit oranı arttı."



Özel hastanelerden hizmet alma imkânı



2002'de beyin ölümlerinin hemen hemen hepsinin üniversite hastanelerinde tespit edildiğini kaydeden Recep Akdağ, "Son yıllarda beyin ölümü belirlenen hastaların yüzde 75'inin durumu Sağlık Bakanlığının hastanelerinde tespit edildi" dedi.



Organ nakli konusunda iyi bir koordinatörlük sistemi kurduklarını da belirten Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şunları söyledi:



"Organ ve özellikle böbrek dağıtımında büyük ölçüde adaleti sağladık. Böbrekteki sistemi karaciğerde de uygulayacağız. Dönemimizde ayrıca vatandaşlarımız sosyal güvencesi ile sağlık hizmetini alırken özel hastanelerden de hizmet alma imkânına kavuştu. Vatandaşımızın bunun için özel hastanelere katkı payı ödemesi gerekiyor. Son uygulamalarla özel hastanelere gidenler 10 YTL katkı payı ödüyor. Daha fazla masrafı olmuşsa sosyal güvenlik için oluşturulan faturanın yüzde 30'una kadar ilave ücret istenebiliyor. Özel hastanede örneğin

500 YTL'lik masraf çıktı. Vatandaştan en fazla 150 YTL alınabilecek. Daha önce özel sektör istediği kadar fark alma hakkına sahipti. Ekimden itibaren bu uygulamamız tam oturdu. En fazla yüzde 30'u ödeniyor."



Hastalara çiçek verdi



Özel hastanelerde yapılacak kalp ameliyatı, organ nakli ve kanser tedavileri için bir düzenlemeye gideceklerini bildiren Akdağ, şöyle devam etti:



"Organ nakli, kalp ameliyatları ve kanser tedavileri için vatandaşlar tarafından hiç para ödenmeyecek. Kuralı öyle koyuyoruz. Özel sektörden hizmet alma konusunda 30 liralık tedavi için cebinizden 10 lira ödeyebilirsiniz. Bunlar imkân dahilinde olabilir, ama organ nakli için 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin ödemeyi vatandaşımızın yüzde 95'i yapamaz. Bu gibi masrafı yüksek ve vatandaş için kaçınılmaz hizmetler, vatandaşımızdan 5 kuruş alınmadan verilecek. Bunu özel sektör de yaparsa bu şekilde olacak. Organ naklini gerçekleştiren iki özel hastane ve iki vakıf üniversitesi yöneticileriyle görüştüm. Prensiplerimizi onlara açıkça anlattım. Sosyal Güvenlik Kurumu’muzla bunu nihayete erdireceğiz.



Organ nakli yaptıracak vatandaşlarımızın ceplerinden para vermesini kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Zaten imkânları sınırlı olan organ naklinde, aksi bir durum, özel sektör tarafından imkânı olan, parası olanın organ nakli yaptırması gibi sonuç doğurur. Bu da Hükümetimizin, şahsımın, sağlıkta dönüşüm programının ve Başbakan'ımızın kabul edemeyeceği bir şey. Meseleyi bu şekilde gerçekleştireceğiz."



Bakan Akdağ daha sonra Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu’na düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın yakınlarının Yenişehir semtindeki evini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Akdağ'ın şehit uzman çavuşun çocukları için çeşitli hediyeler getirdiği gözlendi.



Akdağ, daha sonra Palandöken Devlet Hastanesi’ne giderek sağlık personeli ile öğle yemeği yedi. Hastanede yatan bazı hastalara çiçek veren Bakan Akdağ, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek yetkililerden bilgi aldı.



(AA)