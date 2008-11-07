Organ kapkaççısı Türk doktor uslanmıyor

Kosova'da 23 yaşındaki bir Türk gencinin 20 bin dolara böbreğini bir İsrail vatandaşına sattığı belirlendi. Organ nakli skandalına Türkiye'de bir çok kere gözaltına alınan 'Frankeştayn' lakaplı Yusuf Erçin Sönmez'in adı karıştı



Kosova'da, Türkiye'den giden 23 yaşındaki Türk gencinin 20 bin dolar karşılığından böbreğini İsrail vatandaşına nakledilmesi skandalıyla ilgili sabıkalı Türk doktor 'Frankeştayn' lakaplı Yusuf Erçin Sönmez’in de adı karıştı. Kosova Polis Sözcüsü Veton Elsani, Dr. Sönmez’in yakalanması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Elsani, soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın da tutuklandığını vurguladı.



Başkent Priştine’nin 4 kilometre dışında kurulan ‘Medikus’ isimli özel hastanede izinsiz organ nakli yapıldığına dair alınan ihbar, Kosova polisini harekete geçirdi. Hastanenin sahibi, üroloğu ve izin belgesini imzalayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tutuklanırken, olaya karıştığı belirlenen sabıkalı Türk doktor Yusuf Elçin Sönmez bulunamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Elsani, “Yusuf Elçin Sönmez’i 2 gün içinde tutuklayamadığımız takdirde kırmızı bültenle arayacağız. Bunun yanı sıra Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı İlir Recayi’yi de tutukladık. Çünkü bakanın bilgisi dışında organ nakli için izin belgesi imzalamış” dedi.



Türkiye’den gelen 23 yaşındaki bir gencin 20 bin dolar karşılığında böbreğini sattığını ve böbreğin bir İsrail vatandaşına nakledildiğini kaydeden Elsani, şunları söyledi: “Türkiye’den gelen genci havaalanında tutukladık. Çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın ilerleyen evreleri, Kosova’da organ mafyası bulunup bulunmadığını gösterecek,”



Kosova Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Zef Komoni ise durumun kontrol altında olduğunu, polisle ortak çalıştıklarını söyledi. Türk gencinden böbrek alan İsrail vatandaşı ise Priştine Üniversitesi Üroloji Bölümü’nde yatıyor.



SABIKASI ÇOK



Yasadışı organ nakli konusunda kabarık sabıkaya ve Türkiye çapında üne sahip doktor Yusuf Erçin Sönmez'in yasalarla başı defalarca derde girdi. Defalarca gözaltına alınan, bir defasında da bir yıl ceza alan Sönmez'in bu cezası ertelenmişti. Yargıtay kararında Sönmez, 'Fakir insanları ikna edip elde ettiği böbrekleri, yurtdışından gelen varlıklı insanlara nakleden çetenin lideri' diye geçmişti. En son 2006 nisan ayında Göztepe'deki Özel Sönmez Hastanesi'ne silahlı baskın düzenlendi. Baskının Sönmez'in organını alıp parasını vermediği kişinin yakınlarınca düzenlendiği öne sürüldü. Daha önce mühürlenen hastanede gizli odalarda yabancı uyruklu hastalara organ nakli yapıldığı anlaşıldı. Sönmez ve 14 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 30 Haziran 2007'de Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tahliye edildi.



Bulgaristan adli makamları, 13 vatandaşının böbreğini Kadıköy’deki Yeşil Bahar Hastanesi’nde ameliyatla alıp başkalarına nakleden doktor ve ekibinin bulunup ifadesinin alınması için Adalet Bakanlığı’ndan yardım istedi. Mağdurlardan Stefan İvanov Aleksandrov, Bulgaristan’ın "24 Saat" adlı gazetesinin gösterdiği fotoğraftan böbreğini alan kişinin Doktor Yusuf Erçin Sönmez’ olduğunu teşhis etmişti.