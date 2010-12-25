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Org. Saldıray Berk Başbakan'a hakaretten yargılanacak

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Org. Berk'in yargılanmasına karar verdi.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Saldıray Berk hakkında ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret'' suçlamasıyla ilgili Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin verdiği karar, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince kaldırıldı.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu'nun, Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığının Orgeneral Saldıray Berk hakkında ''Başbakan'a hakaret'' suçlamasıyla ilgili verdiği kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz etti.

Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığının, hakaret suçlamasıyla ilgili ''ihtilat'' unsuru bulunmadığı gerekçesiyle verdiği söz konusu kararı inceleyen mahkeme, ''tanık beyanlarına göre Orgeneral Berk'in, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünü ziyaretinde Başbakan Erdoğan'a hakaret içeren ifadeleri kullanırken üçten fazla kişinin bulunması ve şüphelinin de bunun bilincinde olması nedeniyle yüklenen suçun unsurları itibariyle meydana geldiği kanaatine'' vardı.

Mahkeme, ''Orgeneral Berk hakkında söz konusu nedenlerden dolayı kamu davası açmaya yeterli delil bulunduğunu' belirterek, Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.


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