Org. Özel hem babasını hem komutanını uğurladı

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in vefat eden babası, emekli Albay Seyfettin Özel için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan da katıldı.

Uzun süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören ve dün 95 yaşında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in babası emekli Albay Seyfettin Özel için Kocatepe Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Ali Babacan, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, kuvvet komutanları, milletvekilleri ile eski genelkurmay başkanlarından emekli Orgeneral Işık Koşaner, subaylar ve astsubaylar da katıldı.

Sivil kıyafetiyle Kocatepe Camisi avlusuna gelen Orgeneral Özel, eşi Kamuran Özel, annesi Betül Güzin Özel ve kız kardeşleriyle taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Yardımcıları Arınç, Atalay ve Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile cenazeye gelenler, Özel ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Ezan okunurken camiye gelen Başbakan Erdoğan, Özel ailesinin yanına giderek taziyelerini sundu. Erdoğan daha sonra öğle namazı için camiye geçti. Camiye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Orgeneral Özel ve yakınlarına taziyelerini iletmesinin ardından Özel ile öğle namazını kılmak üzere camiye girdi.



Babasının naaşını başıyla selamladı



Seyfettin Özel için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Başbakan Erdoğan camiden ayrıldı.

Özel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Askeri törenin ardından cenaze aracına alınan Seyfettin Özel'in naaşı, defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Aracın tören alanından ayrılışı sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, babasının naaşını başıyla selamladı.

Öte yandan cenaze nedeniyle Kocatepe Camisi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, güvenlik güçleri cami avlusunda kontrol yaptı.

Cenazeye, aralarında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi çelenk gönderdi.



Hem baba hem komutana veda



Emekli Piyade Albay Seyfettin Özel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in hem babası hem de Kara Harp Okulu'ndaki komutanıydı.

Emekli Piyade Albay Seyfettin Özel, 1918'de Konya'da doğdu. 1941'de Kara Harp Okulundan mezun olan Özel, Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutan Yardımcılığı da dahil TSK'nın çeşitli birimlerinde görev aldı. 1969'da emekliye ayrılan Özel'in 4 çocuğu var.