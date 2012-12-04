Org. Özel'e 'onbaşı' diyen Demirtaş'a tazminat cezası yok

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' sözlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in açtığı tazminat davası reddedildi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in, BDP'nin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nın etkinliğindeki konuşmasıyla ''onur ve saygınlığını zedelediği'' gerekçesiyle BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özel'in avukatı Umut Kemal Yıldırır ve Demirtaş'ın avukatı Ufuk Gümüş katıldı.

Hakim Rıza Şahin, bir önceki duruşmada alınan ara karar gereği Demirtaş'ın davaya konu açıklamasının bulunduğu CD'nin çözümünün yaptırılarak taraflara verildiğini belirtti.

Özel'in avukatı Yıldırır, dava konusu açıklamada kullanılan ifadelerin müvekkilinin ''onur ve şerefini zedelediğini'', müvekkilinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en üst rütbesinde görevli olması nedeniyle ''kişilik haklarının zarar gördüğünü'' ifade etti.

Söz konusu açıklamanın düşünceyi açıklama veya yayma ile ilgisinin olmadığını, hakaret kastının bulunduğunu ileri süren Yıldırır, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Demirtaş'ın avukatı Gümüş ise "İktidar erki konumunda bulunan bürokratların eleştiriyi kabul etmesinin evrensel bir kural olduğunu" savundu.

Gümüş, müvekkilinin söz konusu açıklamasının düşünce açıklaması kapsamında olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Hakim Şahin, davanın reddine karar verdi.



'Bizim nazarımızda onbaşısın'



BDP Genel Başkanı Demirtaş, partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nca 7 Ocak 2012'de düzenlenen etkinlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in, ''Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına'' ilişkin beyanlarını değerlendirirken, ''Genelkurmay Başkanı çıkmış 'Ana dilde eğitim olmaz' diyor. Sana kim sordu ki çıkmış cevap veriyorsun Sen önce çık katliamların hesabını ver. Paşa hazretleri çıkmış bize emir yağdırıyor. Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' ifadelerini kullanmıştı.

Özel, açıklama üzerine Demirtaş aleyhine 50 bin liralık manevi tazminat davası açmış, ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu.