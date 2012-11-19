Org. Özel'den S. Arabistan'a tarihi ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gitti. Özel, bu ülkeye 20 yıl sonra giden ilk genelkurmay başkanı oldu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Suudi Arabistan’a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Orgeneral Necdet Özel, 21 Kasım'a kadar sürecek ziyareti sırasında Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Hüseyin bin Abdullah Al-Kabil, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Veliaht Prens Salman bin Abdulaziz ve Savunma Bakan Yardımcısı ile görüşecek.

Genelkurmay Başkanı Özel, ziyareti sırasında bazı askeri tesislerde de incelemelerde bulunacak.

Orgeneral Özel'in görüşmeleri ile eşzamanlı olarak Riyad'a gidecek ikinci bir üst düzey askeri heyet ise Ortak Askeri Komite'nin ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Necdet Özel, 20 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk genelkurmay başkanı oldu.